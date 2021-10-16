Gediz'de trafik kazası: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Uşak istikametine gitmekte olan Ramazan Şahin idaresindeki 43 FA 617 Plakalı minibüs ile Gediz Organize Sanayi Bölgesinden ana yola çıkmak isteyen İbrahim Özkahya yönetimindeki 43 ABD 841 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Özkahya ile otomobilde yolcu olarak bulunan Umut Durmuş yaralanırken yaralanırken kaza mahalline sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesine götürülürken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Recep Baysal