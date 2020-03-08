Geleceğin bilim insanları BİSEP'te yarıştı

Bilim insanlarının yetiştirilmesi için olanaklar sağlamak ve bilimsel alanda araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek amacıyla Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Tıp Fakültesi himayesinde düzenlenen 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nın kazananları belli oldu. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve BAU Beşiktaş Güney Kampüsü'nde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, tıp alanında yaptıkları projeler ile ödüllendirildi.

Birincilik ödülü Bahçehir Koleji Nakkaştepe 50.Yıl Kampüsü'ne

Yarışmada 1.'lik ödülünün sahibi, Bahçeşehir Koleji Nakkaştepe 50.Yıl Kampüsü'nden Dalya Adlığ ve Nursu Mercan olurken, 2.'lik ödülünü Bursa Ahmet Erdem Anadolu Lisesi/BTSO Kamil Tolon Bilim ve Sanat Merkezi'nden Ezgi Boz kazandı. 2. BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması 3.'lük ödülünü ise bu yıl İzmir Fen Lisesi'nden Furkan Akif Duran ve Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi'nden Dilara Diler paylaştı.

Öğrencilerin, birbirinden başarılı projeleri ortaya koydukları BİSEP Ortaöğretim Öğrencileri Arası Bilim Projesi Yarışması'nda ödül alan başarılı projeler Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde detaylandırılarak, bilimsel çalışmalara devam edilecek.

“Her alandaki yetenekleri göz önüne alıyoruz”

Bilim insanı olma yolunda ilerlerken önemli olanın öğrencilerin bir hedefinin olması gerektiğini söyleyen BAU Tıp Fakültesi Koordinatörü Mümin Yıldırım, “Bizim eğitimini vermek istediğimiz bilim insanı hekimi olma yolundaki sizin hedefleriniz. Biz öğrencilerin tıp fakültesiyle ilgili motivasyonlarına bakarak bunu ölçümlendirmeye çalışıyoruz. Herşeyden önce bilimsel araştırma anlamında sosyal olarak aktif mi diye bakıyoruz. Bizim için sınavda kaç puan aldığı tek kriter değil. Başka bir alanda bir başarısı varsa mesela şiir yazabilir, tiyatro oyunu oynayabilir, bir enstrüman çalabilir veya başka bir yeteneği olabilir bunları da göz önüne alıyoruz. Bu şekilde yarışmacı bir öğrenci kazanmış oluyoruz. Ayrıca bilim insanı yetiştirilen sınıflarımızda bilim mentorleri var. Öğrenciler ilgi duydukları alanlarda bize anahtar kelimeler veriyorlar. Verilen bu anahtar kelimeleri, ilgili öğretim üyeleriyle eşleştiriyoruz bu eşleştirme sonunda çocuklar birinci sınıftan itibaren bilimsel makale yazmaya başlıyor” ifadelerini kullandı.

“Bilime katkıda bulunmak istiyorum”

Geçtiğimiz sene BİSEP için yapmış oldukları projenin önemine ve ne amaçla projeyi geliştirdiklerine dikkat çeken tıp fakültesi öğrencisi Fulya Bozbeyi ise, “Geçtiğimiz sene yarışmaya katıldığım projemiz vücutta madde taşınmasını sağlayan bir projeydi. İçeriği değiştirilerek farklı hastalıklara çözüm bulmak için kullanılabilir. Biz çalışmamızı daha çok obeziteye ve kalp hastalıkalrına yönelik yaptık. Şuandaki ilgi alanım algılarımızın, geçmiş deneyimlerimizin gelecekteki kararlarımızı nasıl etkilediği ve beynimizin nasıl çalıştığı. Bununla ilgili belki psikiyatri alanına yönelebilirim, nörolojide de çalışabilirim. Ama bu konularda bilime katkıda bulunmayı istiyorum” şeklinde konuştu.

