Geleceğin diş hekimleri iş başında

8 bin metrekarelik kapalı alanında çocukların 100'den fazla mesleği deneyimlediği KidZania, geleceğin diş hekimlerine yeni bir diş kliniği sunuyor. DentGroup sponsorluğunda ziyaretçilerle buluşacak diş kliniğinde çocuklar, diş hekimi ve klinik koordinatörü olarak görev alacak; önlüklerini giyip diş muayenesi yapacak. Çocuklar, diş hekimlerinin kullandığı cihazları ve diş tedavi yöntemlerinden bazılarını uygulamalı öğrenecek. Minikler aynı zamanda diş bakımının önemini kavrayacak.

Kliniğin açılışına DentGroup yönetim ekibinin çocuklarıyla katılması dikkat çekti. KidZania İstanbul CEO'su Ebru Timur'un ev sahipliğinde 30 Kasım 2018'de gerçekleşen DentGroup Diş Kliniği açılışında DentGroup Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Efe Çelebi, Yönetim Kurulu Üyesi Neşve Kayabaşoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cihan Çapan, DentGroup Genel Koordinatörü Burak Ilgar ve DentGroup yöneticileri çocukların neşesine ortak oldu.

Açılışta sözlerine ‘KidZania'ya hoş geldin DentGroup' diyerek başlayan CEO Ebru Timur şunları söyledi: “Çocukların meslekleri deneyimlerken, eğlenerek öğrendiği aktivitelerde iş birliği ortaklarımızın payı büyük. DentGroup bunun en güzel örneklerinden biri. Çocuklar DentGroup Diş Kliniği'ne güle oynaya giriyor. Diş hekimi rolüne bürünüp, diş tedavilerinde uygulanan tekniklerle tanışıyor, diş bakımının önemini kavrıyorlar.”

Çeşitli ikramların yapıldığı, şenlik havasında geçen Kidzania DentGroup Diş Kliniği açılışı, parka ziyarete gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu.