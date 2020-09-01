Geleceğin doktoru pandemiyi fırsata çevirdi

Uzaktan eğitim sürecinde de derslere kesintisiz devam eden Uğur Okulları öğrencisi Emir Doğan, Türkiye genelinde 147'nci oldu. Ege Üniversitesi'ne en yüksek puanla yerleşen Emir Doğan'ın tercihi tıp fakültesi oldu. Genç üniversitelinin Tıp Fakültesi kaydını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak yaptı.

Rehavete kapılmadım

Pandemi sürecinde sınava hazırlanan Doğan “Çoğu akranımın motivasyon sıkıntısı yaşadığı bu zorlu süreci ben fırsata çevirdim. Pandemi sürecinde rehavete kapılmadım. Dijital eğitim platformu Metodbox üzerinden gerçekleştirilen online ders ve deneme sınavları, öğretmenlerimin desteği ve kendi kendime yaptığım çalışmalarla bu başarıyı elde ettim. Öğretmenlerim hem bilgi aktarımı hem de psikolojik anlamda beni hiç yalnız bırakmadılar. Belki de salgın nedeniyle eve kapanmamış olsaydık bu kadar başarılı olamazdım” dedi.

Ailemin izinden gidiyorum

Tıp eğitiminde hedefinin, plastik cerrahi ya da göz alanında uzmanlaşmak olduğunu söyleyen Emir Doğan “Ben bir doktor çocuğum. Ağabeyim de tıp eğitimi aldı. Ben de iyi bir eğitim alıp onlar gibi başarılı olmak istiyorum. Bu yıl da sınava hazırlanan adaylar için zor geçecek gibi görünüyor. Onlara tavsiyem; doğru önlemleri alarak virüsten korunsunlar ve geri kalan bilgi kirliliğini dikkate almasınlar, derslere verimli çalışsınlar” diye konuştu.

