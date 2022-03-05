Geleceğin kaptan adayları denize açılmadan dünyayı gezecekler

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Muammer Dereli Kampüsü'nde gerçekleştirilen açılış törenine Vali İsmail Ustaoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan ve diğer ilgililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Ustaoğlu, "Ülkemiz 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizcilik alanında da önemli başarıları var. Bugün burada denizcilik eğitimi alacak olan gençlerimiz yarın uluslararası sularda çeşitli bölgelerde görev alacaklar. Ülkesine milletine hizmet edecekler. Bu simülatörü fakültemize kazandıranlara teşekkür ediyorum. Her alanda olduğu gibi üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizcilik alanında da önemli başarıları var. Bugün burada denizcilik eğitimi alacak olan gençlerimiz yarın uluslararası sularda çeşitli bölgelerde görev alacaklar. Ülkesine milletine hizmet edecekler. Bu simülatörü fakültemize kazandıranlara teşekkür ediyorum" dedi.

Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan ise İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası'nın katkılarıyla yapılarak hizmete giren ‘Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatörü'nün geleceğin Türk denizcilerini yetiştireceğini söyledi.

Baylan, Türk denizcilerinin dünyada talep gördüğünü ve bu durumdan dolayı gururlandıklarını belirterek 2026 yılında dünyada 90 bin vardiya zabiti açığı oluşacağını ve Türk denizcilerinin de büyük ölçüde bu durumdan faydalanabileceğini vurguladı.

Öte yandan Tam Donanımlı Köprüüstü Simülatör Sisteminde dünyanın bir çok boğazı ve kanalı Singapur, İstanbul Boğazı gibi aynı zamanda bir çok liman, köprü üstü simülasyonunun senaryosu içeriğinde mevcut. Öğrenciler, denize çıkmadan tam yetkilerini almadan dünyanın en tehlikeli su yolları ve boğazları arasında seyir yapabilecek. Simülasyonda 60-336 metreye kadar gemi boyutlarında farklı tiplerde konteynır, tanker, yolcu gemisi tiplerinde gemiler yer alırken, simülasyon görüntüyü 360 derece yatay olarak çevirebilecek, dikey görünüşünü aşağı ve yukarı değiştirebilecek donanıma sahip.

Simülasyon, görüntüyü sanal pruva istikametinden köprü kırlangıçlarına kadar çevirme kapasitesine sahip ve verilen eğitimin amaçlarına uygun olarak alacakaranlık, gece ve gündüz koşulları, rüzgara bağlı deniz durumu, sis, yağmur gibi hava olayları, küresel dünya modeli ve yer yapısını özelliklerini en iyi şekilde sunup manevra ve dümen kolu konsolları, klasik ve modern bir geminin seyir kontrolleri için gerekli olan ekipmanlar ile donatıldı. Öğrenciler teorik olarak aldıkları bilgileri adeta gerçekmiş gibi simülatörlerde uygulamalı olarak görebiliyor.

Bekir Koca

