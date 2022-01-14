Geleceğin liderleri iş dünyasının önemli isimleri ile bir arada

t-MBA Eğitim Modeli ile lise çağında temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip bireyler olarak yetişen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri kapsamında iş dünyasının önemli isimleri ile bir araya geldi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri kapsamında KFC Türkiye Genel Müdürü Feliks Boynuinceoğlu, Karaca Genel Müdürü Cihat Özbekli, Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve OMM Kurucusu Erol Tabanca, Yıldız Holding E-STAR Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, Jumbo Ev Gereçleri Genel Müdürü Sami Hotak, Vizyon Havacılık CEO'su Ferhat Yenibertiz, Mercedes CFO'su Gökmen Önbulak, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı VESTEL Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, HAVELSAN Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan, Tusaş Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, ROKETSAN A.Ş. İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Sartuk Karasoy, Sanlab Kurucusu Salih Kükrek, Fako İlaç CEO'su Tuncer Küçükaydoğmuş gibi iş dünyasının önemli isimlerini kampüslerinde ağırladılar.

Lise çağında girişimcilik eğitimi

Farklı sektörlerden önemli iş insanlarının İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinde ağırlandığı “t-MBA Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri”nde öğrenciler, iş dünyasının ipuçlarını daha lise çağında işin uzmanından dinleme fırsatı buldular. İş dünyasının profesyonelleri ve akademisyenler ile bir araya gelen öğrenciler, konuşmacıların girişimcilik hikâyelerini, bu yolculukta yaşadıkları tecrübeleri, girişimciliğin toplumsal ve bireysel faydalarını, girişimciliğin risklerini, başarı hikayelerini ve iş dünyasının diğer güncel konularını birebir dinleme fırsatı elde ettiler.

t-MBA Eğitim Modeli

t-MBA Eğitim Modeli, lise çağındaki öğrencilerin temel düzeyde işletme ve yönetim vizyonuna sahip olmalarını sağlar. Akademik yönden; Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Pazarlama, Dijital Ekonomi, Veri Madenciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi gibi derslerle iş dünyasının teorik alt yapısına hakim olurlar. Mesleki Gözlem, İş Projeleri, Girişimcilik ve İnovasyon Seminerleri gibi çalışmalarla da bilgilerini uygulama fırsatı bulurlar. Müfredatı İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejine özgü olan t-MBA dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından onaylanmıştır. t-MBA Eğitim Modeli'ni başarıyla tamamlayan ve uluslararası geçerliliği olan Pearson Onaylı t-MBA sertifikasını alan öğrenciler yurtdışındaki üniversitelere kabul kolaylığı elde ederken yurt içinde İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin anlaşmalı olduğu prestijli üniversitelerden burs imkânı kazanırlar.