Geleceğin mühendisleri 'Bilim Pursaklar'da keşfediliyor

Pursaklar Belediyesi tarafından oluşturulan, Selçuk Bayraktar'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu T3 Vakfı'nın destek verdiği Bilim Pursaklar'da bilim ve teknolojinin toplumda daha geniş kitlelere ulaşması hedefiyle bilim ve teknolojiye karşı farkındalık oluşturmak ve ilgiyi artırmak amacıyla uzman eğitmenler tarafından farklı atölyelerde 6-14 yaşları arasındaki öğrencilere eğitim verilmeye başlandı.

Bilim Pursaklar'da yer alan Astronomi&Havacılık ve Uzay Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi, Girişim Atölyesi, Matematik Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde uygulamalı eğitimleri ve deney düzenekleri ile okulda öğrenilen soyut kavramların somutlaştırılması, kişilerin dokunarak ve deneyerek kendi başlarına bu kavramları keşfetmeleri ve içselleştirmesi hedefleniyor. Teknoloji Atölyesinde robotik kodlama yapan çocuklar, Astronomi&Havacılık ve Uzay Atölyesinde ise evreni, uzay bilimlerini ve havacılığa dair bilgileri öğreniyor. Her atölyede hem teorik hem pratik eğitimler alan çocuklar, kendilerini “Geleceğin Mühendisleri” olarak tanımlıyor.

"Türkiye'nin teknoloji gelişimine bizlerin de ufacık katkısı olursa mutlu olacağız"

Atölyeleri gezerek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Bilim Pursaklar'ın Ankara'da tek olduğuna, yıllardır böyle bir hayalleri olduğuna değindi. Çetin, her zaman Pursaklar gencinin teknolojiyle, bilimle buluşmasını arzuladıklarını söyleyerek, “Her öğrenci mutlaka burayı tanıyor, mutlaka birkaç saat burada yapılan derslerden alıyor ve hoşuna giderse, beğenirse, ilgisi varsa da düzenli öğrencimiz oluyor. Fen bilimleri üzerine ilgi gösteren her öğrenciye her gencimize imkanlar sunmak olarak değerlendirelim bunu. Fen bilimleri alanında aklınıza ne gelirse çocukların uygulayarak tanışmasını arzuluyoruz. Bu da eğitimde çok etkili. Biz yıllardır hep laboratuvar eksikliklerinden konuşuruz, materyal eksikliklerinden konuşuruz. Elbette okullarımızda bir eğitim, bir müfredat var ama bu kapsamda materyale ulaşma imkanı bir basamak da üste çıkması anlamına geliyor. O anlamda çok değerli görüyoruz. Uygulayarak öğrenme alanları diye tanımlayabiliriz. Hayalimizi gerçekleştirmiş olduk. Belki çok kısa zamanda bunun sonuçlarını görmeyeceğiz, belki biz de görmeyeceğiz ama bu ülke bu çalışmaların sonuçlarını gelecek yıllarda görecek inşallah. O anlamda Türkiye'nin teknoloji gelişimine bizlerin de ufacık katkısı olursa mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

“Burada kodlama yapıyoruz sonra bir arkadaş kontrol ediyor”

Bilim Pursaklar kapsamında eğitimler alan öğrenciler hem öğrendikleri hem de uyguladıkları eğitimlerdeki deneyimlerini anlattı. Doğa Bilimleri Atölyesi öğrencilerinden Ali Duman, arkadaşlarıyla DNA ve parmak izlerini öğrendiklerini, çok faydalı olduğunu ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden Mehmet Esat Tarımcı ise aldıkları eğitimler hakkında şunları söyledi:

“Çok eğlenceli. Okulca geldik, beraber burada kodlama öğreniyoruz. Onun dışında dünyada üretilen farklı robotları öğreniyoruz. Burada kodlama yapıyoruz sonra bir arkadaş kontrol ediyor. Takım ruhumuzu geliştiriyor, ben sevdim. Çin'de, Japonya'da Asimo robotu tepsi taşıyor, Türkiye'de de olmasını isterim. Gelecek Türkiye'de ben de bir mühendis olmak isterim.”

Huzeyfe Tarık Yaman - Bayram Türüdü