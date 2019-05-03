Geleceğin sinemacıları ‘Bahçeşehir Koleji Kısa Film Festivali'nde buluştu

Sanatın evrensel aracılığıyla çocukların kardeşlik, dostluk, dayanışma, sevgi, saygı, olumlu duygu ve davranışlar kazanmalarına yardımcı olmak; çocuklara duygu ve düşüncelerini sinema yolu ile ifade etme imkânı vererek kendilerini ve içinde bulundukları toplumu tanımalarına yardımcı olmak hedefiyle düzenlenen kısa film festivaline Bahçeşehir Kolejinin 26 kampüsünden 250 öğrenci, 44 kısa filmle katıldı.

Öğrenciler sinemaya dair becerilerini geliştirdi

Festival boyunca öğrenciler; Yönetmenlik Atölyeleri, Senaryo Yazım Teknikleri ve Metin Uyarlama Atölyeleri, Seslendirme Atölyeleri, Kamera Önü Oyunculuk ve Doğaçlama Atölyesi ile sinemaya dair bilgi ve becerilerini geliştirdi.

Jüri tarafından belirlenen filmler; En iyi Film, En iyi Senaryo, En iyi Yönetmen, En İyi Oyuncu, En Kurgu, En iyi Afiş, Jüri Özel ve Mansiyon kategorilerinde ödül plaketlerini, 28 Nisan Pazar günü düzenlenen törenle, BKM Mutfak oyuncularından aldılar.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen ‘Bahçeşehir Koleji Kısa Film Festivali'nde en iyi film ödülünü; “Öğüt” isimli filmleriyle Bahçeşehir Kars Kampüsü öğrencileri Ela Öztürkler, Özgü Naz Aksoy, Çağan Yeşilyurt, Ekrem Aras Yurdakoş, Berkay Alibeyoğlu, Onat Alp Ok aldı. En İyi Oyuncu ödülünü ise “Öğüt” filmindeki performansıyla Bahçeşehir Koleji Kars Kampüsü öğrencisi Ela Öztürkler almaya hak kazandı.