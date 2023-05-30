Geleceğin teknoloji liderleri yarıştı

Uğurlu öğrencilerin üretici becerilerini kazanmalarını, teknolojik araçlarla deneyler yapmalarını ve ilgi alanlarına göre yeni deneyimler edinmelerini sağlayan Umakerfest organizasyonuna 190 öğrenciden oluşan 43 takım katıldı. Türkiye'nin farklı illerinde öğrenim gören Uğur Okulları öğrencileri yıl boyunca Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde edindikleri bilgileri UMakerFest VII'de sergiledi. Düzenlenen festivalde öğrenciler Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun 10 farklı kategoride yarıştı.

Şuurlu ve yenilikçi nesiller yetiştirmeyi hedefliyor

Uğur Okulları, Uğur'da Sorumlu Üretim ve Tüketim Programı ile desteklediği öğrencilerinin özgün projeleriyle yarıştığı Umakerfest VII etkinliğini Dünyanın geleceği adına şuurlu adımlar atma alışkanlığı kazandırmak üzerine şekillendiriyor. UMakerFest organizasyonu, öğrencilere teknolojiye olan ilgilerini keşfetme ve geliştirme fırsatı sunarken aynı zamanda onları işbirliğine, problem çözmeye ve takım çalışması becerilerini kullanmaya teşvik ediyor. Bu etkinlik, öğrencilerin geleceğin teknoloji liderleri ve yenilikçileri olma vizyonu kazanmaları için büyük önem taşıyor. Öğrencilerin projeleri, akademisyenler ile sektörün önde gelen isimlerinden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendiriliyor.

‘Maker' ruhlu gençlerin projeleri ödüllendirildi

UMakerFest'te öğrencilerle buluşmanın heyecanı içinde olduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, “Dünyada yaşanan tüm sorunların çözümünde eğitimden ve bilimden faydalanmamız gerektiğinin şuurundayız ve öğrencilerimizi bu hedefimiz istikametinde yetiştiriyoruz. Bu yıl da Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından yola çıkarak belirlenen on farklı tema ve on farklı kategori ile UMakerFest'i gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz için üreticiliği ve teknolojiyi teşvik eden UMakerFest etkinliği, öğrencilerimize eğitim hayatlarında unutulmaz deneyimler sunmayı ve onları geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Etkinliğimizde öğrencilerimizin ‘Maker' ruhunu geliştirmelerini, hayata geçirdikleri projeleri ödüllendirerek üretimlerini desteklemeyi hedefliyoruz” dedi.

Önce hava kirliliğini ölçüyorlar sonra temizliyorlar

Uğur Okulları Tuzla Kampüsü öğrencileri 7 kişilik bir ekiple geleceğin en büyük problemlerinden bir haline gelecek olan kirli hava sorunu için hem kirliliği ölçen hem de temizleyen cihazlar üretti. Yaklaşık 2 ay boyunca çalışma yaptıklarını söyleyen çocuklar “Havadaki virüsleri, bakterileri gidermek istedik. Projemizde hava kalitesini ölçen bir cihazımız var ve eğer havanız kirli ise temizleyen bir cihaz daha ekledik. Hava kirliliğini ölçen cihazımızda MQ 135 sensörlerini kullandık. Bu sensör azot, azot oksitler, karbondioksit, duman ve alkol buharını ölçmektedir. Hava kirliliği oranına bağlı olarak koymuş olduğumuz ışıklar yanıyor ve cihaz uyarı veriyor. Hava temizleme olayını da fan ile birlikte yapıyoruz. 9 voltluk pil ile çalışıyor ve kirli havayı ayrıştırarak kabın içindeki suya hapsediyor” dedi.

Acil durumlar için telefon uygulaması

Çamlıca Kampüsünden yine 7 kişilik bir ekiple acil durumlarda yetkili mercilere konum bilgisi atan bir uygulama geliştiren öğrenciler ise projeleri için , “Aralık 2022'den bu yana bu proje üzerinde çalışıyoruz. Amacımız acil durumlarda ihtiyacı olanlara destek verebilmekti. Sonrasında da üzerinde çalışmaya devam ettik ve normal vakitlerde de sağlık uygulaması olarak geliştirdik. Dışarıda ya da evde başınıza herhangi bir şey geldiğinde yetkili mercilere konumuzu iletmenize yarıyor. Böylelikle kısa zamanda kendiniz ve sevdikleriniz için zaman kaybetmemiş oluyordunuz” diye konuştu.

Trafikte engellilerin unutulmadığı projeye imza attılar

Yaya olarak engelli bireyleri düşünen Çekmeköy Madenler Kampüsü öğrencileri ise trafik ışıklarının daha uzun yanmasını sağlayan bir projeye imza attılar. Böylelikle herhangi bir kaza riskini en aza indirebileceklerini aktaran gençler, “Engelli bireylerin trafikte karşıdan karşıya rahat bir şekilde geçmesini sağlayacak bir sistem geliştirdik. Normalde kırmızı ışığımızın süresi örneğin 5 saniye iken engelli vatandaşlara verilen bir kart ile trafik ışıklarının yanına gittiğinde bu kartı okuyacak ve bekleme süresi uzayacak. Böylelikle acele etmeden rahat bir şekilde karşıdan karşıya geçecekler ve herhangi bir kaza riskini en aza indirmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Toplam 190 öğrencinin 43 proje ile yarıştığı festivalde, Robotik Şampiyonu Uğur Okulları Çerkezköy Kampüsü Madenler Takımı oldu. Oyun Tasarımı alanında Uğur Okulları Bursa Kampüsü'nden Scratch Takımı ödülün sahibi olurken, Ürün Tasarımı alanında ise Uğur Okulları Çorlu Kampüsü Luna Stella Takımı şampiyon oldu. Ayrıca takımlar Mobil Uygulama Geliştirme, Programlama ve Sürdürülebilirlik gibi 25 farklı alanda ödüllendirildi.

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