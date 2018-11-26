Geleceğin teknolojilerine en hazır ülkeler belli oldu

Medya takibinin önde gelen kurumu Ajans Press, hangi ülkenin ne kadar teknolojik değişime hazır olduğunu konu alan araştırmayı inceledi. Ajans Press'in Dünya Ekonomik Forumu (OECD) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Singapur'un 6,1 oranla teknolojik geleceğe en hazır ülke olduğu saptandı. Veriler, hangi ülkelerin teknolojik değişime hazır olduğuna yönelik olarak hazırlanırken, Singapur'dan sonra ekonomik olarak değişime en hazır ülkeler; Lüksemburg, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olarak görüldü. Listede ise Malta'dan Azerbaycan'a kadar 25 ülke yer alırken Türkiye'nin bu listede yer almaması dikkat çekti.

En çok yapay zekâ konuşuldu

ITS Medya ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen incelemede, 2018 yılında teknoloji başlığı altında yazılı mecralara 200 binin üzerinde haber yansıması olduğu görüldü. Teknoloji haberleri içerisinde en çok yeni gelişme ve ürün haberleri yer alırken, yapay zekânın 20 bin 367 haberle en çok konuşulan başlık olduğu görüldü.