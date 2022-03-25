Geleceğin tıp yöneticileri ‘Yönetici Gelişim Kampı'nda buluştu

Türk Tıp Öğrencileri Birliği (Turk MISC) ve Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından kurulan MedİnAtlas Kulübü iş birliği ile ‘Yönetici Gelişim Kampı' düzenlendi. Atlas Vadi Kampüs'de gerçekleşen ve açılış konuşmasını Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Bilir'in yaptığı etkinlik, 2 gün sürdü.

TurkMSIC Denetim Kurulu tarafından “Genel Kurul İşleyişi Nasıl Olur” konulu sunum gerçekleştirilen etkinlikte, TurkMSIC Kapasite Geliştirme Birimi Akran Eğitmenleri tarafından liderlik, handover, ileri liderlik eğitimleri verildi. TurkMSIC bünyesinde bulunan 92 yerel birliğin statüsünün belirlenmesi hususunda yönetim kurulunun geliştirdiği yeni sistem, katılımcılara sunuldu. TurkMSIC yerel birliklerinin gelişimleri ve yıl içinde ne yaptıkları hakkında yönetim kuruluna bilgi veren en önemli rapor olan ‘Yerel Birlik Çalışma Raporlarının Önemi ve Nasıl Doldurulacağı', TurkMSIC İç İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından katılımcılara aktarıldı.

Etkinliğin ikinci gününde gerçekleştirilen ‘Genel Kurul Simülasyonu' bilmeyenler için öğretici olurken, bilenler içinse yaklaşan genel kurula hazırlık oldu. Etkinliklerin sonunda TurkMSIC Ulusal Takımları yıl içindeki faaliyetlerini sunarken ve katılımcılardan soruları ile etkinlik son buldu.