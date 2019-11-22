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Geleceğin yıldız adaylar ‘International Callıpolı ' turnuvasında buluştu

Geleceğin yıldız adaylar ‘International Callıpolı ' turnuvasında buluştu
Geleceğin yıldız adaylar ‘International Callıpolı ' turnuvasında buluştu

Çanakkale’de düzenlenen ve 3 gün süren International Callıpolı ön eleme turnuvasında U10 ve U11 yaş grubunda Bahçelievler Olimpik Spor, U 12 yaş gurubunda Çerkezköy 1923 ve U13 yaş gurubunda ise Zara Ekinli birinci oldu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen ‘International Callıpolı ' ön eleme turnuvasında geleceğin yıldız adayları yeteneklerini sergiledi. Çekilmeli maçların yaşandığı turnuvaya Bulgaristan'dan Kırcaali takımı da çeşitli yaş gurupları da katıldı. Grup aşamasını üçte üç yaparak 9 puanla tamamlayan Bahçelievler Olimpik Spor, final gurubunda iki galibiyet bir beraberlik alarak U10 yaş gurubunda şampiyon olurken, Bursa Kültür Spor ikinci sırada yer aldı.

U11 yaş grubunda yedi maçın tamamını kazanan Bahçelievler Olimpik Spor lider tamamlarken Çanakkale 17 FK ikinci oldu. U12 yaş gurubunda Çerkezköy 1923 spor birinci İstanbul Yıldız spor ise ikinci oldu. U13 Yaş gurubunda Zara Ekinli birinci Eskişehir Kurtuluş ikinci oldu.

Turnuvanın ardından şampiyon olan takımlara kupaları takdim edilirken, tüm sporculara madalya takıldı.

Tuncer Cengiz

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