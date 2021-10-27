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Gelen su faturası dudak uçuklattı

Gelen su faturası dudak uçuklattı
Gelen su faturası dudak uçuklattı

Sarıyer’de yaşayan Erdoğ ailesi gelen 750 liralık su faturasıyla şoke oldu. İSKİ'ye gidip şikayet bulundukları söyleyen Erdoğ ailesi, 4 aylık ödenmemiş su borcunu ödemek zorunda oldukları cevabını aldıklarını iddia etti.

Gelen su faturası dudak uçuklattı - Tıkla İzle

İddiaya göre, Sarıyer Büyükdere Mahallesi'nde yaşayan Erdoğ ailesi, bu ay gelen su faturasıyla şoke oldu. Geçen ay 60 - 65 lira arasında gelen fatura bu ay 750 lira geldi. Neye uğradıklarını şaşıran aile soluğu Sarıyer'deki İSKİ binasında aldı. Ancak aileye İSKİ'den gelen yanıt ise 4 aylık ödenmemiş faturaları olduğu ve ödemek zorunda oldukları söylendi. Durum karşısında çaresiz kalan Nesrin Erdoğ, “Altı senedir İSKİ'ye aboneyim. Bugüne kadar hiçbir faturamı geciktirmedim. Hiçbir borcum yoktur. Sıfırdır borcum. Hiçbir geçmiş dönem borcum yoktur. Faturalarımı düzenli şekilde yatıran bir vatandaşım.

İlk defa bu başıma geldi. Ben de kendilerine gidip, bu yanlışı düzeltmelerini rica ettim. Fakat 4 aylık bir borç olduğunu söyleyerek bunu ödeyeceksin deyip elime bu kağıdı tutuşturup gönderdiler beni. Genellikle 60 -62 lira civarında geliyor. Bu ay 750 lira. Ben de bir hata olduğunu ve bunun düzeltilmesini rica etmeye geldim ben dedim. Kesinlikle 4 aylık bir borcun var dedi. Elime şöyle bir şey verdiler. Bunu güya 750'den 467'ye düşürüp ödeyeceksin dediler. Şaka gibi, benden olmayan bir şeyi neden ödememi istiyorlar?” şeklinde konuştu.

Nesrin Erdoğ'un kızı Gülçin Erdoğ ise, “Biz düzenli olarak faturalarımızı ödeyen bir vatandaşız. Geçen ay da en son faturayı ödedim 66 - 67 lira civarı falan gelmişti. Bu ay bir baktık 750 lira faturayı elimize tutuşturdular. İtiraz etmeye gittik fakat kesinlikle kabul etmiyorlar. Yani ödenmesi gerekiyormuş, şaka gibi bir olayla karşı karşıyayız. 4 aylık bir borç olduğunu söylüyorlar ama düzenli olarak faturalar geliyordu zaten, ödeme yapıyorduk” dedi.

Hasan Zahid Ezim

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