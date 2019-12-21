Geleneksel medya, dijital medyaya yenik düştü

Çukurova Sanat Girişimi tarafından Adana Yazarlarevi'nde gerçekleştirilen geleneksel medyadan, dijital medyaya geçişin tartışıldığı "Basında Kağıttan Ekrana" başlıklı söyleşide konuşan Orhan Apaydın, "Geleneksel medya için taziyelerimizi mi bildirelim yoksa geleneksel medyanın disiplinlerini dijital medyaya mı aktaralım" diye konuştu.

Etkinlikte, geleneksel medyanın sorunlarının dijital medyaya aynı şekilde aktarıldığı belirtilirken, dijital medyayla birlikte artan yalan haber sayısına dikkat çekildi.

Orhan Apaydın, geleneksel medyadan dijital medyaya geçişte ortaya çıkan sorunlara dikkat çekti. Apaydın, "Geleneksel medya için taziyelerimizi mi bildirelim yoksa geleneksel medyanın disiplinlerini dijital medyaya mı aktaralım. Evrensel kurallardan hareket ederek dijital medyada aynı disiplini ve kuralları yerleştirmeye çalışmanın mı mücadelesini verelim. Dijital medya aracılığıyla, kolaylıkla yayılabilen yalan haberlerin engellenmesi ve doğru habere ulaşmak için yeni oluşumlar hayata geçirildi. Bu oluşumlar, okuyucunun doğru habere ulaşabilmesi için önce yalan haberleri aşmasını kolaylaştırdı" diye konuştu.

Doç. Dr. Onur Dursun da, geleneksel medyadaki yalan haber, etik ihlaller, basın özgürlüğü gibi birçok sorunun dijital ortama da taşındığını belirtti. Dursun, "İlaveten, çalışma koşullarının iyi olmaması, çalışan sayısının azlığı, çalışanların özlük haklarının ihlal edilmesi gibi sorunlar, gelenekselde olduğu gibi dijital medya platformları için de geçerli" dedi. Geleneksel medyada oldukça önemli olan iyi haber yazma kaygısının dijital ortamda kısmen sekteye uğradığını belirten Dursun, dijital medyayla büyüyen yeni neslin bilgiyi sindirmeden çabucak tüketecek biçimde dijital medya ortamlarını kullandığını vurguladı. Dijital medyayla büyüyen neslin haber yazmakta zorlandığını anlatan Dursun, sosyal medyada ortamlarının yeni nesillerin bilincini şekillendirdiğini, bunun da geleneksel haber yazım kuralları üzerinde olumsuz etki ortaya çıkardığını söyledi.

Serhat Dumandağ