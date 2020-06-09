Geleneksel U-Maker Festivali bu yıl online ortamda gerçekleştirildi

Geçen yıl “Çöp” teması ile projeleri buluşturan U-MakerFest, bu yıl 'Tarım' teması ile gerçekleşti. Uğurlu öğrenciler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri derslerinde öğrendikleri bilgileri hayata geçirerek robotik, oyun tasarımı ve video/animasyon olarak 3 alanda yarıştı. Toplam 350'ye yakın kişinin 99 proje ile yarıştığı festivalde, robotik alanında kazanan takım Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü Dronkuluk takımı oldu. Takım, tasarladıkları drone ile projelerinde güncel teknolojileri kullanarak tarım mahsullerini zararlı hayvanlardan korumayı hedefledi. Hayvanlar tarlaya yaklaştıklarında veya girdiklerinde, drone tarla üzerinde uçarak hayvanları uzaklaştıracak ve mahsullerin zarar görmemesi sağlayacak. Oyun tasarımı alanı kazananı Uğur Okulları Muratpaşa Kampüsü Lord of U Tigers takımı oldu. Tasarladıkları oyun, teknoloji ve tarıma ilgisi olmayan kişiler üzerinde farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Oyunu oynayan kişilerin balkon tarımı, organik tarım, topraksız tarım ve tarımda çaprazlama konuları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanıyor. Video/animasyon alanı kazananı ise Uğur Okulları Mersin Kampüsü Voltran takımı oldu. Takım projesinde tarımsal ürünlerin çevre ve insan sağlığına zarar vermeden üretileceğine, üretim aşamasında ilaç gibi zarar veren maddelerin kullanılmamasına dikkat çekti.

Öğrenciler, U-MakerFest IV'te, sırasıyla 'Empati Kur, Tanımla, Fikirleştir, Prototiple, Test Et' adımlarını izleyerek projelerini üretip jüri üyelerine sundu. Uğur Okulları Bölüm Başkanlarından oluşan jüri üyeleri 99 takımı değerlendirildi. Ayrıca takımlar Maker Ruhu, Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Fikir, Takım Çalışması, İlham Verici Takım, İşlevsellik, gibi 21 farklı alanda ödülün de sahibi oldu.

"Öğrencilerimiz her yıl dünya sorunlarına çözüm üretiyor"

U-MakerFest'te yarışan projeleri değerlendiren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, bu yarışmayla temel hedeflerinin öğrencilere bilinç kazandırmak olduğuna dikkat çekti. Her yıl öğrencilerin duyarlılıkla sorunlara çözüm bulduğunu belirten Kulaberoğlu, "Birbirinden yenilikçi çözümlerle öğrencilerimiz projelerini hazırladı. Tarım alanının yenilikçi yaklaşımlarla gelişimini sağlayacak çalışmaları bu yıl deneyimledik. Proje üretiminin yanı sıra araştırma yapma, proje geliştirme, ekip çalışması, sunma becerisi gibi 21. yüzyıl hayat becerilerini de burada kazanmış oldular" dedi.