Sağlık alanında önemli sorumluluk üstlenen, yüzyıllardır süre gelen bir meslek olan ebelik, her yıl olduğu gibi 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününde kutlandı. Türkiye Hastanesi de özel bir üniversite ile birlikte bu önemli güne katma değer sağlayan bir etkinlik düzenledi. Çeşitli alanlarda uzmanlaşan ebeler ve sağlık yöneticileriyle, ebelik bölümü öğrencilerini bir araya getiren etkinlikte “Gelenekten Geleceğe Ebelik” teması işlendi.

Türkiye Hastanesi Medikal Direktörü Dr. Salih Mercan, Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam, Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar Keskin ve Prof. Dr. Melek Güneş Yavuzer'in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte alanında uzman ebelerin yansıra anne deneyimlerine de yer verildi.

Etkinliğin açılış konuşmasında söz alan Türkiye Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Aysel Sağlam Dünya Ebeler Günü ile ilgili şunları söyledi: “İlk olarak 1987 senesinde Hollanda'da fikri temelleri atılan ve 1991 yılından bu yana tüm dünyada kutlanan 5 Mayıs Dünya Ebeler Gününün asıl amacı; kadim bir meslek olan ebeliğin rolü ve sorumluluklarına temas etmek, bu konular üzerinde farkındalık oluşturmaktır. Biz de Türkiye Hastanesi olarak Bebek Dostu Hastane olmanın yanı sıra Anne Dostu Hastane olma yolunda ilerlerken bu görevi üstlendik. Gerçekleştirilen bu etkinlikte mesleği hali hazırda gerçekleştiren ebelerle beraber, ebe adayı öğrencilerimizin de istifade etmesini istedik.”

Sağlam'ın dikkat çektiği diğer bir nokta ise ebeliğin rolü ve görevi üzerine oldu: “Bir ebenin görevi yalnızca doğum sırasında değildir. Evet, bir ebe kadının doğumdaki en büyük destekçisidir ama bundan ibaret değildir. Özellikle cinsel ve üreme sağlığı hizmetleri, gebelik öncesi hazırlık eğitimleri ve gebelik dönemi sürecinde anne-babalık eğitimlerinin planlanması ve uygulanmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Ebelerin birinci basamak sağlık hizmetlerinde yer alması idealdir. Ancak, performansa dayalı sistem nedeniyle günümüzde ebeler yalnızca gebelik öncesi ve sonrası dönemde değil, doğumhane dışı birimlerde de çalıştırılmaktadır. Ebelerin asıl görevleri olan kadın sağlığı, gebelik takibi, anne-bebek sağlığı ve aile planlaması gibi konulara odaklanmaları gerekmektedir. Bu şekilde, ebelerin sağlık sistemlerindeki önemi daha iyi anlaşılacak ve kadın sağlığı konusunda daha etkili bir hizmet sunulabilecektir.”

Etkinlik, üniversite öğrencilerinin yer aldığı müzikal dinletisinin ardından sona erdi.

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