Gelibolu'da 35 kaçak göçmen yakalandı

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması çerçevesinde ilçe merkezinde uygulama yaptı. Polisler, çeşitli adreslerde yaptıkları uygulamada 35 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenleri 2 bin 700 Euro karşılığında Avrupa'ya kaçırmak vaadinde 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi de polis tarafından gözaltına alındı. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 35 kaçak göçmen, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Öte yandan, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Emir Üstün



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