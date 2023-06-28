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Gelibolu'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Gelibolu'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi
Gelibolu'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden İstanbul'a seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinden İstanbul'a seyir halinde olan Yahya Göktan idaresindeki 58 RC 404 plakalı otomobil Bolayır domuz dere mevkiinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gelibolu Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan otomobil söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale geldi.

Emir Üstün

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