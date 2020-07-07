Gelibolu'da soğutma çalışmaları devam ediyor

Çanakkale'nin tarihi Gelibolu Yarımadası Ilgardere mevkiinde dün 15.00 sıralarında başlayan orman yangını etkisini tamamen yitirdi. Akşam saatlerinde gece görüşü sıfıra düşen helikopter ve uçaklar saat 5.52'de yeniden görev başına geçti.

Türkiye tarihinin en büyük havadan orman yangını operasyonunda; 20 helikopter, 2 uçak, 118 arazöz ve 510 personel görev aldı. Yangın, şiddetli poyrazın da etkisini yitirmesiyle kontrol altına alınabildi. Uzunhızırlı Göleti'nden su takviyesi yapan 20 helikopter, aralıksız olarak soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Utku Yaşar Cüce - Abdullah Çibir - Fatih Çapkın