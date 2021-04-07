Gelin damat Pamukkale'de masa tenisinde yarıştı

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından her yıl 6 Nisan tarihinde kutlanan “Dünya Masa Tenisi Günü” kapsamında Pamukkale'nin eşsiz güzellikleri üzerinde Pamukkale Natural Parkta düzenlenen etkinlikte masa tenisi gösterileri ile farkındalık oluşturuldu.

Denizli'de her sene yapılan etkinliklerden farklı olarak bu yıl Pamukkale'nin doğal ve eşsiz güzelliklerinin yerden ve havadan çekimlerle uluslararası tanıtıma katkı sunması için özel görüntüler hazırlandı. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun dünya çapında etkinliklerden paylaştığı görüntüler milyonlarca izleyiciyle bu yılda buluşacak.

Gelin damat birlikte yarıştılar

Öte yandan, arka planda Pamukkale'nin güzelliği olduğu etkinlikte sporcular, turistler ve katılımcılar pandemi tedbirleri çerçevesinde masa tenisi oynadı. Bir gelin damat ise hatıra fotoğrafının ardından birlikte masa tenisi oynadılar.

Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat

