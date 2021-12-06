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Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı

Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı
Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı

Esenyurt’ta bir düğünde, takı sebebiyle aileler arasında kavga çıktı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda gelin, kavga edenleri ayırmaya çalışırken ortalık savaş alına döndü. Olayın ardından ise düğünü terk eden gelin, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gelin düğünü bıraktı kavga ayırdı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeni Mahalle'de yaşandı. İddialara göre, iki aile arasında düğünde takı nedeniyle tartışma başladı. Bir çözüme kavuşamayan tartışmanın hararetlenmesiyle taraflar birbirlerine saldırdı. Düğün salonundan sokağa taşan olayda ortalık savaş alanına dönerken, gelin kavgayı ayırmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi geldi. Duruma müdahale etmeye çalışan polisler, öfkeli kalabalığı durdurmakta güçlük çekti. Yaşanan o kavganın ardından ise gözyaşlarına hakim olamayan gelin, bir araçla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli
 

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