Gelin kuşağı değil ceza kuşağı

Gaziantep'te berberlik yapan İbrahim Kılıç, 1 yıl önce 400 bin TL'ye aldığı 2015 model aracına 70 bin TL'lik modifiye yaptırdı. Müzik seti, jant, alçalıp yükselen süspansiyon gibi aracına çeşitli aksesuarlarla aracını süsleyen Kılıç, son 1 yılda toplam 25 kez ceza aldı. Toplamda 20 bin TL'lik bir ceza ödeyen Kılıç'ın araç için yaptığı masraf ise toplamda 495 bin TL'ye ulaştı. Kılıç, “Kolay kazanmıyoruz bu paraları ortalama arabama bir sene içinde 20 bin liraya yakın ceza ödedim. Bu da beni çok rahatsız ediyor artık buna dur demek istiyorum. Arabamın değeri 400 bin TL aldığım ceza ise 20 bin TL hesaplanınca çok fahiş bir rakama ulaşıyor cezalar. Oturduğumuz yerden ceza yemek hoş değil" şeklinde konuştu.

“Yediğim cezalar kırmızı arabama beyaz kuşak oldu”

Gelen ceza makbuzlarının uzunluğu boyunun 3 katına ulaştığını belirten Kılıç, ceza makbuzları ile aracına kuşak yaptığını ifade etti. Kılıç, "Yediğim cezalar benim boyumu aştı artık kırmızı arabama beyaz kuşak oldu. Bu cezaları ödedim. Ödenmemiş hiçbir cezam kalmadı" diye konuştu.

İbrahim Halil Aslan - Büşra Çalan

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