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Gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı

Gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı
Gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı

Van’da Gıravi aşiretinden Osman Elmas’ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar’ın oğlu Feyaz Acar, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.

Gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı - Tıkla İzle

Toy büyüklüğünü Double Tree By Hilton Van Oteli sahibi Umut Akay'ın yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL'lik takı takıldı.
Gevdan ve Gıravi aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Umut Akay, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

Atilla İdiz
 

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