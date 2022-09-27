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Gelin ve damada 4 milyon TL'lik takı takıldı

Gelin ve damada 4 milyon TL'lik takı takıldı
Gelin ve damada 4 milyon TL'lik takı takıldı

Van’da Gevdan aşiretinden iş adamı Abdullah Aslan'ın kızı Nudem Aslan ile Hacı Abi'nin oğlu Cahit Abi, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. 2 bin kişinin katıldığı düğünde damat ve geline 4 milyon lira takıldı.

Gelin ve damada 4 milyon TL'lik takı takıldı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen görkemli tören ile nişanlanan Nudem ve Cahit çifti, dünya evine girdi. Toy büyüklüğünü Veysel Ürüm'ün yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan katılımın sağlandığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve yaklaşık 2 bin davetli yer aldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada yaklaşık 4 milyon TL'lik takı takıldı.

Atilla İdiz

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