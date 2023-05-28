Gelin ve damat son dakika oy kullandılar

Safranbolu'da kuaförlük yapan Semih Çamlı ve markette kasiyerlik yapan Bahar Çamlı çifti, hazırlıklarını tamamladıktan sonra Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için saat 16.40 sıralarında Vilayetler Birliği Ortaokulu'na geldi. Vatandaşlar, gelin ve damatlıkla gördükleri çifte ilgi gösterdi. Damat oyunu kullandıktan sonra kendisini bahçede bekleyen ve oyunu daha önce başka bir okulda kullanan eşi ile gelin arabasına binip düğün salonunun yolunu tuttu.

Semih Çamlı, "Çok şaşırdılar, çok mutlu oldular" dedi.

Bahar Çamlı ise, "Bizi görenler çok şaşırdı, düğün günümüze denk gelmesi sebebiyle tatlı telaşımızın arasında oyumuzu kullandık" diye konuştu.

Ersin Turan

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