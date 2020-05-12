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Gelinciklerin muhteşem manzarası

Gelinciklerin muhteşem manzarası
Gelinciklerin muhteşem manzarası

Adıyaman’da ekinlerin arasında açan gelincikler göz kamaştırdı.

Adıyaman Merkez Cumhuriyet Mahallesi Narlı Kuyu mevkisinde bulunan ekinler arasında çıkan gelincik çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gelincikleri görenlerden bazıları çiçeklerden toplarken bazı vatandaşlar ise gelinciklerle fotoğraf çekti. Vatandaşlar, havadan da görüntülenen manzarayı herkesin görmesini istedi.
Ailece gelerek gelinciklere bakan Fahri Perişan ile kızı Hicret Perişan Savaş, “Oldukça güzel bir manzara ve bizler de buraya gelerek bu manzarayı seyrediyoruz. Hem serinlik var hem de güzel bir görüntü” diye konuştu.

Cihan Kizir

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