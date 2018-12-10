Gelinim Mutfakta 10 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?

Programın izleyicileri merak içerisinde 10 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar.İşte tüm bu soruların cevapları...

GELİNİM MUTFAKTA 10 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Açıklandığı andan itibaren buradan öğrenebilirsiniz...

GELİNİM MUTFAKTA 7 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini 13 puan ile Elif. oldu.Günün en düşük puanını ise 9 puan ile Cansu ve Emel aldı.

GEÇEN HAFTANIN KAZANAN GELİNİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alan Cansu Gelin haftanın birincisi olup 5 bileziğin sahibi oldu.Haftanın en düşük puanını alan Hatice yarışmaya veda etti.