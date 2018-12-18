Gelinim Mutfakta 18 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?

Programın izleyicileri merak içerisinde 18 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar.İşte tüm bu soruların cevapları...

GELİNİM MUTFAKTA 17 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

17 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta Günün Birincisi

CANSU

Gelinim Mutfakta 17 Aralık Çeyrek Altını Alan Kim

CANSU

17 Aralık Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu

RÜMEYSA

GELİNİM MUTFAKTA 18 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Açıklandığı andan itibaren burada yer alacak.