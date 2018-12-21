Gelinim Mutfakta 21 Aralık Bu Haftanın Birincisi Kim Oldu? | Gelinim Mutfakta KİM Elendi?

Gelinim Mutfakta 21 Aralık bu haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 21 Aralık kim elendi? gibi soruların cevapları bu haberimizde yer alıyor. İşte Gelinim Mutfakta 21 Aralık ile ilgili detaylar... Gelinim Mutfakta yarışması bugün yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkaçak. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanı alan isim çeyrek altın kazanmış olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde gün birincisi Aralık kim oldu? İşte, Gelinim Mutfakta yarışması ile ilgili detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 14 ARALIK HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

14 Aralık Gelinim Mutfakta Bilezikleri Alan Elif oldu. Elenen isim Emel oldu.

21 ARALIK HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Açıklandığı andan itbaren burada yer alacak.