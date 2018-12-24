Gelinim Mutfakta 24 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?

Programın izleyicileri merak içerisinde 24 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar.İşte tüm bu soruların cevapları...

GELİNİM MUTFAKTA 21 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

21 Aralık Gelinim Mutfakta Bilezikleri Alan

ELİF

21 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta Kim Elendi

YAĞMUR

21 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta Günün Birincisi

YAĞMUR

Gelinim Mutfakta 21 Aralık Çeyrek Altını Alan Kim

YAĞMUR

21 Aralık Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu

RÜMEYSA

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Açıklandığı andan itibaren buradan yer alacak.