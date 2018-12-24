Gelinim Mutfakta 24 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?

Programın izleyicileri merak içerisinde 24 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar.İşte tüm bu soruların cevapları...
GELİNİM MUTFAKTA 21 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?
21 Aralık Gelinim Mutfakta Bilezikleri Alan
ELİF
21 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta Kim Elendi
YAĞMUR
21 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta Günün Birincisi
YAĞMUR
Gelinim Mutfakta 21 Aralık Çeyrek Altını Alan Kim
YAĞMUR
21 Aralık Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu
RÜMEYSA
GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?
Açıklandığı andan itibaren buradan yer alacak.