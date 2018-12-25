Gelinim Mutfakta 25 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?

Programın izleyicileri merak içerisinde 25 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar.İşte tüm bu soruların cevapları...

GELİNİM MUTFAKTA 24 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

24 Aralık Pazartesi Gelinim Mutfakta Günün Birincisi

ELİF

Gelinim Mutfakta 24 Aralık Çeyrek Altını Alan Kim

ELİF

24 Aralık Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu

RÜMEYSA

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Açıklandığı andan itibaren burada yer alacak....