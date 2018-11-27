Gelinim Mutfakta 27 kasım günün birincisi KİM? Gelinim Mutfakta 27 Kasım finali kazanan kim | Gelinim Mutfakta son bölüm... Müthiş heyecanla devam eden Gelinim Mutfakta da finale doğru yaklaşılıyor. Şimdi herkes Gelinim Mutfakta 27 Kasım günün birincisinin kim olduğunu merakla bekliyor. Ve Gelinim Mutfakta'nın bugün ki kazananı belli olacak. Peki Gelinim Mutfakta 27 Kasım kazananı kim? Gelinim Mutfakta altını kazanan kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA 27 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU?

27 Kasım Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "Paskalya Çöreği" yemeği ile kıyasıya yarışıyor. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim olduğunu merak ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 26 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta programında gün sonu kaynanalardan yüksek puanları Hatice Cebiroğlu ile Cansu Şöhret aldı. Hatice, günün en yüksek puanını alarak 1 çeyrek altın almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA DUYGU DOLU ANLAR

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde yarışmacı Elif'in hayat hikayesi herkesi hüzünlendirdi. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Elif'in annesi doğumdan sonra kendisini kabul etmemiş. Elif'i doğduktan sonra ananesine bırakmış. 13 yaşına kadar annesine abla diyen Elif, 13 yaşında ananesinin ölümüyle gerçek annesinin abla dediği kişinin annesi olduğunu öğrenmiş. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğulan elif stüdyodakileri ve izleyicileri ağlattı. İşte Gelinim Mutfakta programının son bölümünde yaşananlar...Gelinim Mutfakta 181.Bölümde gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 14 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 14 Kasım tarihinde yayınlanan 173. bölümüyle haftayı yaraladı. Betül ve kaynanası Gül Hanım arasındaki sorun giderek büyüdü. Gül Hanımın kendisini çok sevmediğini iddia ettiği gelini Betül, yaşananlardan sonra yarışmadan gitmek istediğini dillendirdi. Reyhan Hanım ve gelini Ezgi arasında ise, ses yükseltme tartışması çıktı. Gelinim Mutfakta 173. bölümünün son dakikalarında haftanın kritikleri yapıldıktan sonra gün birincisi belirlendi. Karışık piyaz tarifiyle tarifi ile yarışan gelinlerden biri çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 13 KASIM GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

35. Haftanın girişini kısa bir süre önce yapan Gelinim Mutfakta'nın 172. bölümde, Reyhan-Ezgi Yıldırım, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Gül-Betül Polat ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Bulgurlu Patates Köftesi" tarifiyle yarıştı. En yüksek puanı toplayan gelin çeyrek altını almaya hak kazandı.

Günün sonuncusu 10 puan alan Cansu oldu, 12 puan toplayan Ezgi ve Hatice birinciliği paylaştı. Çeyrek altını kazanan ismi ise kura çekimi belirledi. Fatih Ürek'in çektiği kura sonucu Ezgi, çeyrek altını almaya hak kazandı.

DAMGA VURAN DÜET

Gelinim Mutfakta 172. Bölümde Hatice ve Fatih Bey, "Şarkılar Seni Söyler" şarkısına düet yaptı ve Hatice'nin sesi herkesi çok şaşırttı! Hatice, Fatih Beyden hayali olan bir istekte bulundu. Beraber bir şarkıda düet yapmak... Fatih Bey "Şarkılar Seni Söyler" parçasına başladı ve arkasından Hatice düete devam etti. Başta Fatih Bey olmak üzere, Hatice'nin sesini duyanlar çok şaşırdı. Alkışlayarak onu kutladılar.