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Gelinim MUTFAKTA 7 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?

Gelinim MUTFAKTA 7 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?
Gelinim MUTFAKTA 7 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? Kim Kazandı?

Ekranların ilgiyle izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın Bugün Yayınlanan bölümünde günün birincisi ve çeyrek altını kim kazandı merak konusu olmuş durumda.İşte konuya dair detaylar...

Programın izleyicileri merak içerisinde 7 Aralık Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim kazandı gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar ve bu konu ile ilgili sonuçları öğrenmek istiyorlar.İşte tüm bu soruların cevapları...

GELİNİM MUTFAKTA 6 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta 6 Aralık günü izleyicilerin karşısına 89. Bölümüyle çıktı. Dün akşam yayınlanan bölümde Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "Adana kebap" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 10 puan alan Emel ve Elif sonuncu oldu. Gün birinciliğini ise 15 puan alan Cansu elde etti. 

GELİNİM MUTFAKTA 5 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ OLMUŞTU?

Gelinim Mutfakta'nın 5 Aralık tarihli bölümünde Emel-Tuğçe Babur, İlhame-Hatice Cebiroğlu, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "yeşil mercimek kısır" tarifiyle yarıştı. Kayınvalidelerden 10 puan alan Emel sonuncu oldu. Gün birinciliğini ise 13 puan alan Elif elde etti. 38.haftada iki kez gün birincisi olan Elif, çeyrek altını almaya hak kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 7 ARALIK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Programda günün birincisi belli olduğu andan itibaren buradan öğrenebilirsiniz...

 

 

 

 

 

 

 

 

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