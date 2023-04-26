Gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı !

Seydikemer ilçesi Atlıdere Mahallesi'nde gelinini öldüren ve ardından yakmaya çalışan 72 yaşındaki Kamil Öğüt Jandarma'daki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk Edildi. Savcılıkta ifadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen Kamil Öğüt tutuklanarak Fethiye Cezaevine gönderildi.

Atlıdere Mahallesi'nde yaşayan Kamil Öğüt, saat 08.00 sıralarında aynı mahallede yaşayan ve ailevi sorunlar nedeniyle husumetli olduğu oğlunun eşi Hatice Öğüt'ün evine gitti. Evin bahçesindeki ahırda, iddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine Kamil Öğüt, yanındaki ateşli silah ile Hatice Öğüt'ü yaraladı ve üzerine ahırdaki samanları atarak olay yerinden kaçtı.

Kamil Öğüt daha sonra Jandarma tarafından ormanlık alanda yanında suç aleti ile yakalandı.

Kamil Öğüt'ün verdiği ifadesinde aile içi huzursuzluklar yaşadıklarını, ve bu konuda gelinini suçladığı öğrenildi.

Murat Yalçın



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