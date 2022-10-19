'Gelir Garantisi' adı altında milyon dolarlık vurgun

Hızlı büyüme ile günümüzün yeni gelir kapısı olarak görülen e-ticaret sektörü, dolandırıcıların hedefi haline gelerek çok sayıda kişinin mağdur olmasına sebep oluyor. İddiaya göre sosyal medya hesabından yaptığı gösterişli yaşam paylaşımlarıyla tanınan E.K., sahip olduğu online danışmanlık firması adı altında geçtiğimiz yıl ‘Gelir Garantisi' isminde bir sistem kurdu. Sisteme dahil olanların adına Amazon'da mağaza açıp, dropshipping yöntemiyle e-ticaret yapılacağı, ürün satma, kargolama, iade gibi tüm operasyonların şirket tarafından yürütüleceği belirtilerek sistemdekilere ömür boyu dolar kazandırma vaat edildi.

2 milyon doları aşkın para

Amazon'da e-ticaret satışlarından elde edilen ciroları da sosyal medya hesaplarından paylaşarak müşteri toplayan E.K., programa dahil olanlardan 3 bin dolardan başlayıp 5 bin dolara kadar çıkan miktarlarda katılım parası topladı. Geçen süre zarfında 500'ü aşkın kişi, ömür boyu dolar kazanma hayaliyle ‘Gelir Garantisi' adlı sözde programa dahil olarak kredi kartlarını sisteme tanımladı.

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