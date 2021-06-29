Gelişen Türkiye Ödülleri sahiplerini buldu. De-Ba Medya Yapım Şirketi kurucuları Sinem Demir ve Şevval Başar'ın düzenlemiş olduğu Gelişen Türkiye Ödülleri II dün Sabancı Öğretmenevi'nde gerçekleşti. Bu sene ikincisi düzenlenen Gelişen Türkiye Ödül Töreninin sunuculuğunu ünlü sunucu Şenol İpek üstlendi. Törene sanat, spor ve iş dünyasının önde gelen isimleri katılım sağladı. Daha yeşil bir Türkiye için 'Bir Fidan Bir Nefes' sloganı ile sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Törende; Mehmet Ali Erbil, Tanju Çolak, Nagihan Karadere, Asena Dere, Çağla Şimşek, Buket Sena Özdemir, Berna Karagözoğlu, Ece Mumay, Şahin Kendirci, Yener Çevik, Ahmet Selçuk İlkan ve daha bir çok ünlü isim prestijli ödül gecesinde ödül aldı. Gece'de ödül alan Nagihan Karadere “ Bu aksam beni yılın en iyi kadın sporcu ödülüne layık gören jüriye teşekkürlerimi sunarım. Bu ödülü kızım ve ailem adına sevenlerimin adına alıyorum . Sosyal medya noktasında da o konu ile alakalı hiç konuşmadım reality show programı idi bizde ona göre oynadık . Bence büyütülmesi farklı yere çekilmesi saçmalık öncelikle ben anneyim ailem var bunu dip not olarak geçiyorum, teşekkürler bundan sonra daha çok çalışıp kaliteli projelerde olacağız. Teşekkürlerimi sunarım” dedi.