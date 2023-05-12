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Gemerek'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Gemerek'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
Gemerek'te zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Gemerek ilçe girişi yakınlarında meydana geldi. Sağanak yağmur nedeniyle kayganlaşan yol zincirleme kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan 3 otomobil, 1 tır ve 1 kamyon çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erhan Aksoy

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