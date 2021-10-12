Gemide şüpheli ölüm

Olay, Samsunport Limanı'nda sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malta bayraklı Ludogorets adlı bakır yüklü yük gemisinde temizlik işçisi olarak çalışan Bulgar vatandaşı Vasılev Georgi Vasılev (47) ambardaki merdiven altında kafa üstü düşmüş olarak ölü bulundu.

Olay polise haber verildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Vasılev Georgi Vasılev'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vasılev'nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Söz konusu geminin Bulgaristan'dan 3 gün önce Samsunport Limanı'na geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay

