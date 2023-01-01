Gemiden düşen Ukraynalı mühendis ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'nın İzmay Limanı'ndan Samsun Limanı'na hareket eden Malta bayraklı Chelsea-7 adlı gemi Samsun'un Yakakent ilçesinin 20 mil açıklarındayken gemide üçüncü mühendis olarak görev yapan Ukrayna uyruklu Yevmenı Terletskyi'nin (27) gemiden denize düştüğü ileri sürüldü. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından denizde yapılan arama Yevmenı Terletskyi'nin cesedi denizde bulundu ve Yakakent sahiline getirildi. Terletskyi'nin cesedi otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

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