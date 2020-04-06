İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gemiler fırtına dolayısıyla limana demirledi

Gemiler fırtına dolayısıyla limana demirledi
Gemiler fırtına dolayısıyla limana demirledi

Karadeniz'de etkili olan kötü hava koşullarında yol almakta güçlük çeken yük gemileri Sinop Limanı'na demirledi.

Bölgede zaman zaman hızı 40 kilometreye kadar çıkan rüzgar, uluslararası yük taşımacılığı yapan gemileri olumsuz etkiliyor. Karadeniz'in dev dalgalarında yol almakta güçlük çeken 40'a yakın gemi Sinop'un doğal limanına demirleyerek, hava şartlarının normale dönmesini bekliyor.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay gemilerin yaklaşık dört gündür bekleyişlerini sürdürdüklerini belirterek rüzgarın bir iki gün içinde etkisini yitirmesini beklediklerini vurguladı. Ayrıca Alpay, gemilerdeki personelin talep olması halinde zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

Osman Aksu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.