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Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı

Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı
Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı

Bursa Gemlik Körfezi açıklarındaki bir geminin çevresindeki beyaz tabaka, yetkilileri harekete geçirdi. Geminin çevresindeki beyaz örtü, havadan görüntülendi.

Gemlik Körfezi'nde kirlilik alarmı - Tıkla İzle

Görüntüler, Bursa'nın Gemlik Körfezi açıklarında kameraya yansıdı. Öğle saatlerinde bir kuru yük gemisinin çevresinde oluşan beyaz tabaka, uçakla seyahat eden vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kuru yük gemisinin çevresindeki denizin, beyaz bir tabaka ile kaplandığı görüldü. Beyaz madde, dalganın etkisiyle, Gemlik, Mudanya, Kurşunlu ve Gemsaz Sahili kıyılarına da vurdu. Yetkililer, beyaz örtünün bir doğa olayımı, yoksa bir çevre felaketi mi olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Sosyal medyada çok sayıda izlenen görüntü, bazı vatandaşların tepkisini yol açarken, bazı vatandaşlarda mevsimler olarak görülen bir doğa olayı olduğunu söyledi. İnceleme devam ediyor.

Berktuğ Öncü - Abdullah Uğur
 

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