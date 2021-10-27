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Gemlik'te 'drone destekli' asayiş uygulaması

Gemlik'te 'drone destekli' asayiş uygulaması
Gemlik'te 'drone destekli' asayiş uygulaması

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 300 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında 400 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 11 iş yerine işlem yapılırken, bin 400 kişi ise sorgulandı.

Gemlik'te 'drone destekli' asayiş uygulaması - Tıkla İzle

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gemlik'te 300 personel ve 40 ekiple asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlenirken, eş zamanlı olarak havadan drone ile takip edildi.

Yapılan uygulamada 400 araç denetlenirken, 5 araca 4 bin 900 lira idari para cezası kesildi. Denetlemelerde bin 400 kişinin Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgulandı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 25 iş yeri denetlenirken, 11 iş yerine ise yasal işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Ahmet Berke Erdal
 

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