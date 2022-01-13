Gemlik'te hırsızlara darbe; 12 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi

Son bir haftadır hırsızlık olaylarının artması sebebiyle Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çok sayıda hırsızlık malı ele geçirilirken, Eşref Dinçer Mahallesinde bulunan bir evde ise 160 gram metanfetamin ele geçirildi. Hırsızlık zanlıları, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, sorgu sonrası yapılan aramalarda çok sayıda televizyon, elektronik eşya, matkap, elektrikli testere, çeşitli şantiye malzemesi ile bakır kablolar yakalandı.

Hırsızların kullandığı araç için seferberlik

Bursa'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık olayına karışan sahte plakalı otomobilin Gemlik sınırlarına girmesi Emniyet Müdürlüğü ekiplerini seferber etti. Araçtaki zanlılar takip edildiğini anlayınca, Gemlik'in Cihatlı Mahallesi yönünde otomobili zeytinlik araziye sürerek kaza yaptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin otomobil içerisinde yaptıkları aramalarda, sahte plaka, çalıntı olduğu düşünülen televizyon, bilgisayar monitörü, çeşitli elektronik cihazlar ve ev eşyaları ele geçirildi.

Hurşit Topal

