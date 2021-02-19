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Gemlik'te ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Gemlik'te ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Gemlik'te ölü bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde aile içi kavga olayı ihbarı yapılan adreste ölü bulunan yaşlı kadının aile içi cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan ağabeyi ve yengesinin emniyetteki sorguları sürüyor.

Olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi Gedikbahçesi Sokak'ta aile içi kavga ihbarı yapıldı. Olaya giden polis ve 112 ekipleri evde yatakta yatan Saniye Kaçar'ın (66) öldüğünü tespit etti. Polis olay yerinde evde ölü olarak bulunan ablası için “Kendisini duvarlara vurup duruyordu psikolojik olarak sıkıntıları vardı” diyen ağabey E.Ç (69) ve eşi G.Ç.'yi(55) şüphe üzerine çapraz soruşturmaya aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri şüpheli karı kocanın ifadeleri doğrultusunda korkunç cinayeti ortaya çıkardı.

Yaklaşık 7 aydır Küçük Kumla Mahallesi'nde oturduklarını ve zaman zaman aile içinde tartışmalar olduğunu ifade eden zanlılar yaşlı kadının darp edilerek öldürülmesi olayı ile alakalı olarak birbirlerini suçladı.
Savcılık incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadının cenazesi yapılan otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Gözaltına alınan cinayet zanlısı karı kocanın Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgulaması sürüyor.

Hurşit Topal
 

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