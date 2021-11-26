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Gemlik'te zeytin eleğinden çıkan elektrik kaçağı canından etti

Gemlik'te zeytin eleğinden çıkan elektrik kaçağı canından etti
Gemlik'te zeytin eleğinden çıkan elektrik kaçağı canından etti

Bursa'da meydana gelen talihsiz olayda bir kişi zeytin eleme makinasından çıkan elektrik kaçağı çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Gemlik ilçesi Küçük Kumla Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinin altındaki depoda zeytin seçen Mustafa Şahin (51) seçme makinesinde meydana gelen elektrik kaçağı çarpması sonrası ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipler ilk müdahalesi yaptıktan sonra Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbi durduğu öğrenilen Şahin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Hurşit Topal

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