Genç adam bankta otururken hayatının şokunu yaşadı

Olay, saat 12.45 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Mahalle 2453. Sokak'taki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oturan Enes Erdem (18) ile yanına gelen kimliği belirsiz iki genç arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Erdem darp edildi. Şüpheliler, Erdem'in kavga anında yere düşen cep telefonu ile bir paket sigarasını da alıp olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, başından yaralanan Enes Erdem'i ambulansla Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı.

Suat Metin - Fırat Demir

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