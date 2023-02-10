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Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti

Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti
Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti

Hatay’ın Antakya ilçesinde 29 yaşındaki genç anne depremden 111 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Deprem felaketinin 5. gününde yaşanan güzel haber yüreklere su serpti. Yalnız annenin 7 aylık bebeğinin depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Genç anne enkazdan 111 saat sonra kurtarıldı, 7 aylık bebeği hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler aralıksız çalışarak hayat kurtarmaya çalışıyor. Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmen Başı Caddesi'nde yoğunlaşan ekipler, 7 katlı aparmanın enkazından yoğun çalışmalar sonucunda 29 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma'yı canlı olarak kurtardı. Depremin 5. gününde gelen güzel haber sevinçle karşılanırken genç kadının 7 aylık çocuğunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ahmet Berke Erdal-Ahmet Arslan

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