Genç Ayşe, işe giderken canından oldu

Olay Menteşe'deki Perşembe Pazarı içinde meydana geldi. İddiaya göre pazar yerinin iç kısmındaki dik yokuştan aşağıya inen otomobil, o sırada yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Ayşe Şimşek'e çarptı. Yokuşta duramayan aracın Ayşe Şimşek'i duvara şıkıştırdığı öğrenildi. Ardından vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayşe Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Mustafa Altar Zeyhan

