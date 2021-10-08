Genç çaycı, sosyal medyaya yüklediği videolarla fenomen oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan makine mühendisi Mazlum Zengin, bir çay ocağında işe başladı. Çay dağıtırken arkadaşlarının ısrarı ile sosyal medya platformlarıyla da uğraşmaya başlayan Zengin'in eğlenceli videoları, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Fenomen olduktan sonra hayatı değişen Zengin, buna rağmen çay ocağında çalışmaya devam ediyor.

Ailesinin zoruyla makine mühendisliği bölümünü bitirdiğini söyleyen Mazlum Zengin, “Makine mühendisiyim, aynı zamanda antrenörüm, bunun yanı sıra çaycılık yapıyorum. Arkadaşlarımın isteği ile video çekmeye başladım. Sürekli bu yönde yönlendirmeleri vardı. Hak ettiğimi ve başarabileceğimi söylüyorlardı. Daha sonrasında bir video çektim ve bu video milyonlarca izlenince devamı silsile yolu ile geldi” dedi.

“Benim amacım insanları eğlendirmek, mutlu etmek”

Çaycılığa başlarken çok zor bir dönemden geçtiğini aktaran Zengin, “Acil paraya ihtiyacım vardı, aileme destek olmam lazımdı. Kardeşimin okul masrafları derken çaycılığa başladım. Evde kendimce ufak videolar tasarlayıp, kısa skeçler hazırlayıp çekmeye başladım. Daha sonrasında içerikleri değiştirdim. Aslında bu insanın içinde olan bir şey. Benim amacım insanları eğlendirmek, mutlu etmek. Sokaktaki insanlar beni tanıyıp, fotoğraf çektirmek istedikleri zaman mutlu olurum. Ama onların bana yaklaşım tarzları çok önemli. Ben buna çok değer veriyorum. Takipçilerimle çok samimiyim, sohbet ederiz, fotoğraf çekiliriz bunun için mümkün olduğunca zararsız içerikler çekmeye çalışırım, milleti eğlendirmeye çalışırım. Sosyal medyada çocuk kesim çok fazla olduğu için yeni gelen neslin kötü bir şekilde etkilenmesini istemiyorum" diye konuştu.

“Kendinize inanmanız lazım”

Ailesinin zoru ile mühendisliğe itildiğini ve bu işi yapmak istemediğini vurgulayan Zengin, “İçimde olmadığı için mutlu olmadığım bir işte çalışmak istemiyorum. Antrenörlük yaptım, spor antrenörüyüm buna da devam ettim, özel dersler verdim. Daha sonra ticaret hayatımda oldu, işler kötü gitti. Ardından çaycılığa başladım. Antrenörlük benim maddi durumumun kötü olduğu zamanlarda kolay geçiş yapabileceğim bir meslekti. O yüzden antrenörlüğü tercih ettim. Bu yolda yürümek isteyen gerçekten hevesli olan herkese tavsiyem kimseden destek beklemeyin. Kendiniz bir şeyler yapmak istediğiniz zaman emin olun yapıyorsunuz. ‘Gel beraber yapalım' demekle olmuyor. Kendinizden beklemeniz lazım, kendinize inanmanız lazım. Daha sonra zaten sadece sosyal medyada değil, her iş alanında başaralı olabiliyorsunuz” şeklinde konuştu.