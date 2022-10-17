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Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi

Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi
Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi

Muğla’da Bodrum-Milas karayolunda yaşanan trafik kazasında akaryakıt istasyonunun tabelasına motosikleti ile çarpan 21 yaşındaki Halil Mıstık, hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı 04.08'de meydana geldi. Gece saatlerinde Bodrum'dan Milas'a giden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, dönüş yolunda Bodrum Havalimanı yakınında motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Mıstık'ın kullandığı motosiklet, sert bir şekilde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla Milas'taki hastaneye kaldırılan Mıstık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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