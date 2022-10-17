Genç denizci, feci kazada yaşamını yitirdi

Kaza, sabaha karşı 04.08'de meydana geldi. Gece saatlerinde Bodrum'dan Milas'a giden 21 yaşındaki denizci Halil Mıstık, dönüş yolunda Bodrum Havalimanı yakınında motosikletinin gidon hakimiyetini kaybetti. Mıstık'ın kullandığı motosiklet, sert bir şekilde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri kaza yerine sevk edildi. Ambulansla Milas'taki hastaneye kaldırılan Mıstık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan

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